お笑いトリオ・安田大サーカスの団長安田（51）さんらが、火事の現場で消火活動にあたったとして、消防から感謝状が贈られました。【映像】火災現場で消火活動をする団長安田（実際の映像）お笑いトリオ・「安田大サーカス」の団長安田（51）さんらは9月2日、東京・中目黒のスタジオでYouTubeの撮影中に、近くで黒煙が上がっているのを見つけました。団長安田さんらが現場に駆け付けたところ、住宅から火が出ていて隣にある