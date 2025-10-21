自動ドアを通って建物内にクマが入ってくるケースも出ています。この非常事態に、クマ対策グッズというのが品不足になっているようなんです。おりの中で暴れる子グマ。岩手・奥州市では、子グマを巡る捕獲劇が繰り広げられました。市街地にある事務所の車庫に、20日から20時間にわたりとどまり続けた子グマ。21日朝も、市や猟友会がリンゴを入れたわなに子グマがかかるのを待ち続け、21日午前10時過ぎに子グマの捕獲に成功。子グマ