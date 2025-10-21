気象予報士の穂川果音さんが、自身のインスタグラムを更新。熱海にある和栗菓子の専門店で、モンブランを堪能したことを報告しました。【写真を見る】【穂川果音】熱海の和栗菓子店でモンブランを堪能「食べ比べモンブランこんなに味が違うのーー？と感動しました」穂川さんは「遅ればせながらモンブラン活動をしてきました」と投稿。ずっと行ってみたかったという熱海にあるモンブランの専門店「和栗菓子kitto-生糸-」を訪れた