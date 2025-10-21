大阪・関西万博会場の跡地開発を巡り、関西経済連合会が大阪府市にまちづくりの方向性を再検討するよう要請したことが21日分かった。経済成長につなげる具体的な活用策の議論が不十分だとして、官民で協議する検討会の創設を求めた。