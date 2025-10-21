21日午後2時前、ついに迎えたその瞬間。自民党の高市早苗総裁が、憲政史上で女性初となる第104代内閣総理大臣に選出されました。少し緊張した面持ちの高市氏。後ろに座る3人の元首相に頭を下げ、席に着くと、にこりと頬を緩ませました。歴史的な1日となった今日の永田町。自民党の高市総裁は、首相指名選挙の直前に開かれた会合で、麻生副総裁と笑顔で言葉を交わしました。自民党・高市総裁（午前11時半ごろ）：しっかりと政権を取