憲政史上初の女性総理が誕生です。臨時国会が21日召集され、自民党の高市早苗総裁が、第104代の内閣総理大臣に選ばれました。自民・維新による新たな連立政権もスタートし、混迷を極める政局は大きな転換期を乗り越えられるのでしょうか。21日午後、衆参両院で行われた総理大臣指名選挙。投票では、自民党の高市早苗総裁が衆議院の1回目の投票で過半数を上回る237票を獲得し、第104代の内閣総理大臣に選出されました。日本の憲政史