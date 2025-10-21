前半だけでハットトリックを決めた上田。驚異的なペースでゴールを量産している(C)Getty Images現地時間10月19日に行われたオランダ・エールディヴィジ第9節、フェイエノールト対ヘラクレスの試合で、上田綺世が敵地で圧巻のハットトリックを達成した。ランキングトップとなる11ゴールを記録するなど、高い得点力がオランダサッカー界において大きな話題となっている。【動画】「9戦11発」覚醒する上田綺世！前半だけでハットト