これからの気象情報です。 22日(水)も、今日と同じような寒さが続きそうです。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の広い範囲に濃霧注意報が発表されています。 ◆10月22日(水)の天気 ・上越地方 朝は霧の出るところがありますが、昼ごろからは上越市や妙高市も含めて晴れ間が広がるでしょう。 最高気温は、16～17℃の予想です。 ・中越地方 午前中は、濃い霧で見通しの悪くなるところがあるでしょう。 一方