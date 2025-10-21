季節が一気に進む中、雪への備えも始まります。21日、石川県の除雪対策会議が開かれ、関係機関の連携が確認されました。 21日の石川県内は、上空に寒気が流れ込んだ影響で、この秋一番の冷え込みとなりました。21日朝の最低気温は、金沢は12.4度、珠洲では6.6度と、11月上旬並みとなり、石川県内全ての地点で今シーズン最も低くなりました。 季節が進むスピードが急に早まり、気になるのはこの冬の雪についてで