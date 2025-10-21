札幌市中央区で住宅が燃える火事がありました。この火事によるけが人はいませんでした。住宅から激しく火と煙がふき出しています。火事があったのは札幌市中央区南１５条西１５丁目の住宅です。１０月２１日午後３時ごろ、近隣の住民から「１階から火と煙が出ている」と消防に通報がありました。警察によりますと、当時この家には６０代の母親と４０代の息子の２人がいましたが、２人とも逃げ出し、けがはありません。火はおよそ１