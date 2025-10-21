今年3月、日置市の70代の女性から現金1250万円をだまし取ったとしてベトナム国籍の男が詐欺の疑いで再逮捕されました。再逮捕されたのは、ベトナム国籍の会社役員、タヴァンヒエン容疑者(34)です。警察によりますとヒエン容疑者は2025年3月、すでに逮捕されているマレーシア国籍の男らと共謀し日置市の70代の女性から現金1250万円をだまし取った疑いがもたれています。警察官などになりすました人物が女性に犯罪への