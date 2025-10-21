首相官邸には午後５時ごろ、閣僚に起用された人たちが続々と到着する様子が見られました。この時間は日も暮れて少し肌寒さを感じる東京の永田町です。高市さんが総理大臣に選出された際、議場の外にまで大きな拍手が聞こえてきて、歴史的な瞬間を肌で感じました。安堵の表情を浮かべていたのは自民党の議員です。道内選出の議員からは、女性初の総理大臣誕生を皮切りに、「子育て政策など女性が活躍しやすい社会の実現に力を発揮し