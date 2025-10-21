来年からは鹿児島南高校と鹿児島商業の一大イベントとなりそうです。共に部活動が盛んな鹿児島南高校と鹿児島商業高校が21日、初めてスポーツ大会を行いました。共に体育科があり、運動部の活動が盛んな鹿児島南高校と鹿児島商業高校。この大会は競技力の向上を図ろうと、両校の生徒会が中心になって開かれました。エールの交換の後、鹿児島南高校ダンス部が流行曲に合わせてダンスを披露します。メガホンを上下