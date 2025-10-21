北海道白老町の養鶏場で１０月２１日朝、ニワトリが死んでいるのが見つかり、簡易検査の結果、インフルエンザの陽性反応が確認されました。道によりますと、２１日朝、白老町内の養鶏場から「ニワトリが４０数羽死んでいる」と胆振家畜保健衛生所に連絡がありました。簡易検査の結果、Ａ型インフルエンザの陽性反応が確認されたということです。遺伝子検査の結果は２２日午前６時ごろに判明する見込みで、高病原性鳥インフルエンザ