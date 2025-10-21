自民党の高市早苗総裁が総理大臣に指名されました。女性初の総理誕生に地元・関西も沸きました。１０月２１日、第１０４代内閣総理大臣に選出された高市早苗氏。高市新総理の地元・奈良では号外が配られました。「うれしいです。奈良出身の方が、しかも女性初の総理になられたことが本当に歴史を変える１歩だなと思って。私たちの希望だなと思います」「私も奈良ですからうれしいですよね、率直に。周りに屈することなくが