皇居での任命式と認証式のため、首相官邸を出る高市早苗首相＝21日午後6時18分高市早苗首相の夫の山本拓元衆院議員は21日、日本初の「ファースト・ジェントルマン」となった。両氏は2004年に結婚。山本氏は当時、高市氏について「こわもてのイメージを持っていたが、女性らしさを感じた。ギャップに引き付けられた」と語っていた。政治的な信条の違いによる離婚を経て、元のさやに戻り再婚。現在は東京・赤坂の衆院議員宿舎で2人