「ドラマスペシャル 検事・佐方〜恨みを刻む〜」(テレ朝チャンネル1) これまでに数多くの映画やドラマにおいて、検事や刑事といった重厚な役柄を演じてきた俳優・上川隆也。彼の代表作のひとつとも呼べるドラマスペシャル「佐方貞人」シリーズは、柚月裕子の推理小説シリーズを原作にしたもの。上川は、元検事で現在は刑事事件を専門に扱う敏腕弁護士・佐方貞人を演じている。2015〜2020年にかけて全5作が放送され、上川の芯