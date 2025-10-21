自民党の高市早苗総裁（６４）が２１日、第１０４代首相に指名された。閣僚名簿も発表され、小泉進次郎氏（４４）を防衛相、財務相に片山さつき氏（６６）を起用した。財務省トップに女性が起用されるのは初。女性閣僚は経済安全保障担当相の小野田紀美氏（４２）と２人。片山氏は、中・高は東京教育大附属（現・筑波大附属）。１９８２年、東大法学部を卒業し、大蔵省（現・財務省）に入省。２００４年、女性初となる主計局主