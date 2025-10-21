21日のテレビ朝日は、『プラチナファミリー 華麗なる一家をのぞき見』(毎週火曜19:00〜)と『日本探求アカデミックバラエティ火曜の良純孝太郎』(毎週火曜20:00〜)の2番組合体SPを、19時から放送する。『日本探求アカデミックバラエティ火曜の良純孝太郎』＝テレビ朝日提供『火曜の良純孝太郎』では、良純と孝太郎が船に乗りこみ、神田川をさかのぼる“東京水辺探索”へ。スタジオゲストには、新ドラマ『ちょっとだけエスパー