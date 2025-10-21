市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。 小野 和久 気象予報士：お願いします。あす22日からの天気のポイントです。 小野：21日朝はこの秋一番の冷え込みで、日中も低めでしたが、この先1週間は、平年に近い気温に戻るでしょう。あす22日から24日・金曜日まで晴れますが、26日・日曜日からは雨が降りやすい天気でしょう。22日朝9時の予想天気図です。 小野：太平洋側に引き続き、長い前線が伸び