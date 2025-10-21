大相撲のロンドン公演（１５〜１９日、ロイヤル・アルバート・ホール）を終えた横綱大の里（２５＝二所ノ関）が２１日、羽田空港に帰国した。ロンドンでは１９９１年以来、３４年ぶりに大相撲が開催され、チケットは全日完売になるなど大盛況となった。帰国後、報道陣の取材に応じた大の里は「すごい充実した５日間だった。長くロンドンに滞在することができて、すごく楽しかった」と笑みを浮かべた。現地のファンからの声援