石破茂前首相は２１日に開いた閣議で総辞職し、在職３８６日の任務を終えたあと、与野党各党に退任のあいさつ回りを行った。自民党と連立を組んだ日本維新の会では吉村洋文代表（大阪府知事）や藤田文武共同代表たちが国会内の控室に訪れた石破氏を大きな拍手で出迎えた。石破氏と言えば首相在任中、閉幕した大阪・関西万博のキャラクター「ミャクミャク」との交流が話題になっていた。吉村氏は「総理、これプレゼントしよ