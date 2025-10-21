岩手県警が２１日、北上市の温泉旅館でクマに連れ去られた後に発見された遺体が司法解剖の結果、行方不明となっていた全日本女子プロレス元レフェリーの笹崎勝巳さん（６０）だったと発表した。瀬美温泉の従業員だった笹崎さんは１６日午前、露天風呂を清掃していた所を行方不明になった。岩手県警によると露天風呂には血痕が残っており掃除道具が散乱していたため、クマに連れ去られた可能性が高いとして捜索に当たっていた。