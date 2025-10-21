愛知県西尾市でウナギを供養、放流も行われました。 【写真を見る】愛知･西尾市で“ウナギ供養” 資源回復を願って放流 ワシントン条約 “規制”の行方を心配する声も 地元は｢とんでもない話｣ ウナギの供養祭は、愛知県養鰻漁業者協会が毎年行っていて、西尾市内の会場では、約100人が読経の中、静かに手を合わせました。続いて資源の回復を願い、300ｇ前後に育ったウナギを、1匹ずつ海へと放ちました。日本の食生活に欠かせない