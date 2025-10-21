この3か月、参院選での自公敗北、公明党の連立離脱、そして、維新との連立… 国の大きな転換点が訪れた形になりました。東海地方の国会議員たちは、情勢をどう見てきたのか直撃しました。 【写真を見る】“高市新総理”誕生に東海地方の議員は… 河村たかし氏｢トランプ大統領が来日 それが見もの｣ 国民･古川元久氏｢女性の総理が誕生したことは率直に良かった｣ （自民党 愛知14区・今枝宗一郎衆院議員）Q.総裁選前から今枝議員は