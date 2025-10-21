第104代・内閣総理大臣に指名された高市早苗氏。 【写真を見る】“高市新総理”がお兄ちゃんと呼ぶ？“側近中の側近” 自民･古屋圭司衆院議員 ｢あらゆる戦略を緻密に練った｣ 「側近中の側近」と言われる、岐阜5区の古屋圭司衆院議員に舞台裏を直撃しました。 （自民・古屋圭司衆院議員）Q.高市さんが総理に選ばれたが、ようやくと言う感じ？「3回目の挑戦なので、当初から高市総理には『今回が最後の挑戦になる』『絶対勝ちに