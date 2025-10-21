anan2468号「秋の推し旅2025」の表紙はSEVENTEENのHOSHIさん。ソロ初登場となった表紙の、和やかな撮影風景をお届けします。取材をしたのは、ちょうど日本の暑さがピークを迎えていた時期。ブルーに染めたての目をひくヘアスタイルで颯爽とスタジオに現れたHOSHIさんは、取材前にまずはランチタイムでエネルギーチャージ！ メイクアップまで完了しスタッフ陣の前に現れた時には、いつもの優しい笑顔と元気っぷりを見せてくださいま