メ～テレ（名古屋テレビ） 大相撲の地方巡業が安城市で開催されるのは46年ぶりです。 21日は日本相撲協会で地方巡業を担当する枝川親方らが安城市の三星元人市長を表敬訪問し、巡業の魅力などをPRしました。 「大相撲安城場所」は来年4月8日に東祥アリーナ安城で開催されます。 「お相撲さんを身近に感じていただいて、本場所にない催しもたくさんあるので、ぜひ会場に足を運んでいただいて楽しんでもらえれ