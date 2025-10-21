一般社団法人JOAAは、2025年10月25日(土)・26日(日)に横浜市内の福祉施設と取り組んだセンサリーアートの取り組み展示を開催する。【写真】香りのブーケワークショップセンサリーアートとは、五感を刺激するアート全般のこと。本取り組みでは、嗅覚を中心としながら五感で障がいのある人でも楽しめる、自分の好きな香りを作ったりアートを制作し、従来のフレームでは「居場所」を得られなかった人たちの可能性を引