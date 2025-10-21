マクドナルドの公式Xが21日に更新され、謎のシルエットビジュアルが公開された。【画像】見覚えある！人間が2人公開されたマクドナルド謎のビジュアルシルエットは、2人の人間と思われるものが描かれており、世代によっては見覚えある一枚に。これにネット上では「いいないいな マクドっていいな」「え？人間っていいな？」「新手のスタンド使いか？」「おしりを出した子一等賞」などと話題になっている。