日本ハムは21日、フランミル・レイエス外野手（30）が航空機でドミニカ共和国に帰国するため、日本を離れたと発表した。今季は132試合に出場して32本塁打、90打点で2冠を獲得した。前日まで行われたソフトバンクとのCSファイナルSでも21打数9安打で打率・429、4本塁打、6打点をマーク。来季もチームに残留する見込みだ。