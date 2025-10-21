◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース練習日（2025年10月21日兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）2年連続出場となるアマチュア三浦由楽（14）は18ホールの練習ラウンドを行い「マスターズはラフが深いし、去年よりグリーンが速い」とコースの印象を語った。初出場だった前回大会は初日に75と崩れて87位と出遅れ、2日目は73で回り92位で予選落ちした。リベンジの舞台を前に「去年よりいいスコ