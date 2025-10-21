高市首相は２１日、首相補佐官に尾上定正・元航空自衛隊空将（安全保障政策担当）、自民党・井上貴博衆院議員（地域未来戦略担当）、日本維新の会・遠藤敬衆院議員（連立合意政策推進担当）、自民・松島みどり衆院議員（外国人政策担当）、宇野善昌・前復興次官（国土強靱化など担当）の５人を任命した。