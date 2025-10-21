高市早苗氏が首相に選出され、万歳する地元の支援者ら＝21日午後2時30分ごろ、奈良県大和郡山市地元・奈良県では、憲政史上初となる女性首相の誕生に祝福と期待の声が上がった。「日本が変わるチャンス」「国民の声に向き合って」。公明党の連立政権離脱をはじめ「生みの苦しみ」を乗り越えての政権発足にエールが相次いだ。高市早苗首相の選挙区にある大和郡山市の事務所では、支援者ら約10人が首相指名選挙を伝えるテレビ中