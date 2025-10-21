中国の気象ゾンデ観測業務システムがLバンド観測から北斗観測への全面的なアップグレードを完了した。これは、中国の高層気象観測分野が国際先進水準に到達したことを示しており、北斗ゾンデ観測システムの観測データ全体の精度は99％を超えており、すでに天気予報や気候モニタリングなどの分野で実用化されていることが、中国気象局への取材で分かった。中央テレビニュースアプリが伝えた。現在、中国では地上・海・空・宇宙を統