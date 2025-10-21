四川省成都市は「雪山の麓の公園都市」と呼ばれており、天気が良く空気が透き通っていると、市街地では一年中「窓を開けて雪山が見える」光景となります。生態環境の体系的な向上に伴い、成都の人々が「窓を開けて雪山が見える」回数もますます多くなっています。 成都市生態環境局が明らかにしたところによると、成都で年初から10月19日までに「窓を開けて雪山が見えた」日数は71日に達し、前年同期の記録を上回りました。「窓か