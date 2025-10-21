中国外交部の郭嘉昆報道官は10月21日の定例記者会見で、日本で自民党の高市早苗総裁が新首相に選出されたことを受け、記者の質問に、新首相が中国と共に歩み寄るよう期待すると述べました。郭報道官は席上、「選挙結果については留意しており、これは日本の内政問題だ」と述べました。その上で、「中国と日本は近隣であり、中日関係に対する中国側の基本的な立場は一貫して明確だ。日本が中国と共に歩み寄り、中日間の4つの政治文