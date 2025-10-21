岩国市の日本製紙岩国工場で21日夕方、火災が発生し現在、消火活動が続けられています（午後6時半現在）ケガ人などの情報はなく、また警察によりますとガス漏れなどの情報は入っていないということです。岩国地区消防組合によりますと21日午後6時前、会社関係者から119番通報があったということです。日本製紙岩国工場によりますと火災が発生したのは製紙用のチップの保管場所＝チップヤードでベルトコンベア付近が燃えてい