帝京長岡と日本文理、新潟県勢同士の対決となった『秋の北信越大会・決勝』。実力が伯仲した2校の戦いは、終盤に大きく動きました。 北信越大会史上初めて、新潟の代表が顔を合わせた決勝戦。 日本文理は1回、4番キャプテン・渡部の犠牲フライで先制。さらに1点を加え、リードを保ったまま終盤を迎えます。 追いつきたい帝京長岡は1点差の7回。ワンアウト2塁1塁のチャンスで、3番松本がセンター前に運び試合を