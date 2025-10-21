一足はやく、冬の訪れを告げる使者がやってきました。国内最大のツルの越冬地、出水平野に21日8時半ごろ、第一陣となる9羽のナベヅルが降り立ちました。去年より3日遅く、ほぼ平年並みの飛来です。（クレインパークいずみ・田島奏一朗学芸主査）「今年度もやってきた。たくさんの観光客も見に来ると思うので、人にとってもツルにとっても穏やかな年になるよう活動したいと思う」出水平野では昨シーズン1万2992羽の