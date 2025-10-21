自民党石川県連は21日、金沢の地域支部との意見交換を行い、知事選の対応について要望などを聞き取りました。 21日に、自民党の石川県連役員が金沢支部を訪れて開かれた意見交換会。議題は主に、知事選の推薦についてです。知事選を巡っては、現職の馳浩氏と新人の山野之義氏から、推薦願を受け取っている自民党。 馳氏を推す声が多く挙がる中、「周りには山野氏を推す声もある」と発言した議員もいましたが、推薦決定後に、