１０月２１日午後４時すぎ、大阪市此花区で女性が男から首を絞められ、ロレックスの腕時計を奪われる強盗事件が発生しました。大阪府警によると、２１日午後４時６分ごろ、大阪市此花区高見３丁目で、歩いていた女性が、男に後方から首を絞められ、ロレックスの腕時計を強奪される事件が発生しました。男の特徴は、年齢が２０〜３０代、身長が１８０ｃｍくらい、体格はがっちり型、服装は白色Ｔシャツと黒色長ズボンだったと