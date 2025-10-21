高市早苗新総理の誕生を受け海外の反応です。中国では国営・新華社通信が「高市早苗氏が第104代の首相に選出された」と速報。SNSでも関連ニュースが検索ランキングで一時、1位になるなど注目されています。中国外務省は…中国外務省郭嘉昆 報道官「中国と日本が歩み寄り、歴史や台湾などの重大な問題に関する政治的な約束を守り、両国関係の政治的な基盤を維持するよう望む」そのうえで「戦略的互恵関係を全面的に進めるよ