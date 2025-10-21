東京23区の新築分譲マンションの平均価格が過去最高を更新しました。【映像】東京23区新築分譲マンション価格 過去最高を更新不動産経済研究所によりますと、今年4〜9月に東京23区で発売された新築分譲マンションの1戸当たりの平均価格は1億3309万円と、前の年の同じ時期に比べて20.4％上昇しました。東京・神奈川・埼玉・千葉の首都圏の平均価格も9489万円と、前の年から19.3％上昇しました。首都圏での発売戸数は4年ぶり