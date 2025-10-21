台湾の頼清徳総統が高市早苗新総理に祝意を表明しました。台湾の頼清徳総統は先ほど、自身のSNSを更新し、「台湾と日本は価値観を共有する緊密なパートナーであり、高市総理は台湾にとって揺るぎない友人です」と強調。「今後も各分野で連携を深め、インド太平洋地域の安全・安定・繁栄を守っていくよう期待しています」と述べました。高市新総理は今年4月に台湾を訪問し、頼総統と会談しています。一方、台湾メディアは「史上初の