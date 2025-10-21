タクシー運転手を脅したなどとして書類送検された「三代目J SOUL BROTHERS」の今市隆二さんについて、東京地検は不起訴処分にしました。【映像】「三代目J SOUL BROTHERS」今市隆二さん、不起訴処分に今市隆二さん（39）は4月、都内を走るタクシーの車内で男性運転手を「殺すぞ」と脅した上、暴行を加えた疑いで7月、書類送検されました。東京地検は10月21日付で今市さんを不起訴処分にしました。理由は明らかにしていません