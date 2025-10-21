きょうの日経平均株価は、史上初の「5万円」目前まで迫る場面がありました。ただ、高市総理の誕生が決まったところで状況が一変しました。午前9時前。都内の証券会社に運び込まれたのは「くす玉」です。岩井コスモ証券本間大樹さん「前回のバブル高値のときより、ひとまわり大きいサイズ。5万円節目ですからね。これからもっと大きくなるかも」日経平均株価が史上初の5万円を突破するのか？社内は緊張感に包まれていました。「歴