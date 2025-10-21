東都大学野球リーグは21日、神宮球場で最終週の1回戦3試合が行われ、国学院大と青学大が、勝ち点3の7勝3敗で首位に並んだ。22日に国学院大が勝ち、青学大が敗れれば、国学院大の優勝が決まる。国学院大は延長十回タイブレークの末、駒大を3―0で下した。青学大は亜大にタイブレークの十回、0―1でサヨナラ負け。東洋大は中大に4―1で先勝した。