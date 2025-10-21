Jリーグは21日、J1浦和の金子拓郎（28）に対して4試合の出場停止と罰金40万円の処分を科すと発表した。18日の横浜M戦で副審を手で押して退場となった行為が、「審判員に対する反スポーツ的行為」に相当すると判断された。25日の第35節町田戦から12月6日の最終節の川崎戦まで、今季の残り試合に出場できない。金子は19日付で浦和のチーム活動から離脱している。