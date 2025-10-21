株式市場は、高市新首相選出のイベントに翻弄（ほんろう）される1日となりました。東京株式市場で日経平均株価は、高市氏が首相に選出されるまで大きく上昇し、5万円に迫りました。しかし午後1時半過ぎに首相指名選挙で高市氏選出が決まると、株式買い入れの材料がいったんなくなったことから、今度は利益確定の売り注文が多く出ました。一時はマイナスに転じる場面も…岩井コスモ証券の担当者「きょうは（5万円に）いけるかと本当